Residenze Lac chiuse le indagini | in 36 rischiano il processo Ci sono anche Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra

Milano, 14 ottobre 2025 – "Vivi la natura anche in città. Nel verde di una location esclusiva nasce il nuovo progetto residenziale". Venivano presentate così, sul sito, le Residenze Lac, i tre edifici con vista lago in via Cancano 5. Questo prima che, nel luglio del 2024, il cantiere venisse sequestrato. Ora, a distanza di oltre un anno, 36 persone rischiano il processo nell'ambito di questo filone della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese. Lo si apprende dall'ultimo avviso di conclusione delle indagini, notificato in questi giorni, che riguarda appunto il complesso immobiliare "Residenze Lac", affacciato sul lago e situato ai margini del Parco delle Cave.

