Un protocollo intensivo ma calibrato che promette di risvegliare il viso dal torpore, affinare la grana e regalare quella radiosità da “otto ore di sonno” (anche quando sono state quattro). Non è un miracolo, ma un dialogo intelligente con la tua pelle: un’alternanza sapiente di esfoliazione chimica, riparazione profonda e rinnovamento cellulare. Questo è l’obiettivo del reset skincare di 48 ore, un vero e proprio rehab per la pelle. L’obiettivo? Accelerare il turnover cutaneo senza stressare la barriera, trasformando un viso stanco e opaco in una tela levigata e compatta, pronta a brillare da sola o a diventare la base perfetta per un make-up impeccabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Reset skincare. 48 ore e 8 prodotti per rigenerare la tua pelle