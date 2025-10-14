Rescaldina sventato un furto all’ex Bassetti
Nel pomeriggio di oggi 14 ottobre un intervento della polizia locale ha bloccato un tentativo di furto all’interno del capannone dismesso dell’ex azienda Bassetti di proprietà del Gruppo Zucchi, a Rescaldina in via Legnano. A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti incaricati della sorveglianza periodica, insospettiti da movimenti anomali. Gli agenti, giunti sul posto, hanno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rescaldina, sventato un furto all’ex Bassetti - Nel pomeriggio di oggi 14 ottobre un intervento della polizia locale ha bloccato un tentativo di furto all’interno del capannone dismesso dell'ex azienda ... Si legge su ilnotiziario.net