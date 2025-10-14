Repubblica verso la vendita ai greci del gruppo Kyriakou?
La Repubblica e La Stampa vanno verso la vendita. Probabilmente più vicina è La Stampa, per la quale Gedi ha avviato colloqui con il gruppo Nem (Nord Est Multimedia). A cui la finanziaria della famiglia Agnelli-Elkann ha venduto nel 2023 i quotidiani del Nord Est (Il Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso). Per Repubblica ci sono contatti con il gruppo greco guidato da Kyriakos Kyriakou, editore di Atenna TV con interessi che spaziano nei diversi tipi di media e con filiali negli Usa e nel Regno Unito. Chi sono gli acquirenti. 🔗 Leggi su Open.online
