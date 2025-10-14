Repubblica dietro i greci spunta l' Arabia Saudita
Non c'è nulla di firmato e proposte vere ancora non si vedono sul tavolo, è però certo che il dado è tratto: Repubblica, La Stampa e le tre radio che fanno capo al gruppo Gedi sono sulla corsia di uscita. Probabilmente più vicina al casello è La Stampa, per la quale Gedi ha avviato colloqui con il gruppo Nem (Nord Est Multimedia), cui la finanziaria della famiglia Agnelli-Elkann ha venduto nel 2023 i quotidiani del Nord Est (Il Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso). Nem è il gruppo guidato da Enrico Marchi (presidente di Save, che controlla il Marco Polo e gli altri aeroporti veneti oltre a Banca Finint) a cui partecipano diversi imprenditori del Nord Est, tra cui i Benedetti (gruppo Danieli), i Carraro, la Confindustria di Udine e Vicenza, i Banzato (Acciaierie Venete). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
