Renzi di lotta e di governo funambolo sul filo del cerchiobottismo | Orgoglioso del ruolo dell’Italia ma anche…
Ed eccoci di fronte all’ ennesimo zig-zag d’auto(rottamato)re. Dalla psicosi per il prestigio-potere di Giorgia Meloni ai complimenti per il ruolo di primo piano nella gestione e risoluzione della crisi mediorientale, passando per la dichiarazione netta di appoggio alla proposta Crosetto sull’operato dei carabinieri a Gaza: e tutto nello spazio di qualche tweet. Messaggi lanciati in rete nella bottiglia social in cui il leader di Italia Viva spazia dalla pace in Terrasanta alla pressione fiscale, con intermezzo demagogico sulla casa riformista che definisce «un cantiere aperto, e non un progetto chiuso» che, afferma con invidiabile certezza, «sarà decisivo per vincere le elezioni nel 2027». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
