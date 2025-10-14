Il ‘faccione’ di Renato Zero imperversa nel promo su Canale 5 che lo annuncia ospite giovedì alla semifinale di Io Canto Family, ma non sarà la sola ospitata in TV della settimana per l’artista romano. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che sabato scenderà in pista a Ballando con le Stelle su Rai 1. Renato, che lo scorso 30 settembre ha compiuto 75 anni, sarà ballerino per una notte nella quarta puntata del 18 ottobre, in onda alle 21.30 circa dopo Affari Tuoi. La sua esibizione varrà il tesoretto della serata, che poi Alberto Matano e Rosella Erra assegneranno a una o due coppie in gara. Il cantante arriva dopo i balli ‘per una notte’ di Fefè De Giorgi, Belen Rodriguez e la Nazionale Italiana femminile di calcio al completo in occasione della prima puntata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Renato Zero a Ballando con le Stelle