Reina | Lo scudetto perso in albergo? Non era mai accaduto ma non potrei mai definire quell’anno una delusione anzi al contrario
L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, dopo aver giocato anche con Milan e Lazio, ed aver chiuso la sua gloriosa carriera a Como, lo scorso giugno è tornato a vivere in Spagna. E ha rilasciato un’intervista all’ Ambasciata di Spagna in Italia Le parole di Pepe Reina. Hai vissuto quattro anni a Napoli, una città famosa per la sua passione e calore. Che ricordi hai di quel periodo? Napoli è stata una città che ha conquistato profondamente sia me che la mia famiglia. La gente somiglia molto a quella del sud della Spagna e quella quotidianità, che all’iniz io può sembrare un po’ cao tica, finisce per affascinarti completamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
