L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, dopo aver giocato anche con Milan e Lazio, ed aver chiuso la sua gloriosa carriera a Como, lo scorso giugno è tornato a vivere in Spagna. E ha rilasciato un’intervista all’ Ambasciata di Spagna in Italia Le parole di Pepe Reina. Hai vissuto quattro anni a Napoli, una città famosa per la sua passione e calore. Che ricordi hai di quel periodo? Napoli è stata una città che ha conquistato profondamente sia me che la mia famiglia. La gente somiglia molto a quella del sud della Spagna e quella quotidianità, che all’iniz io può sembrare un po’ cao tica, finisce per affascinarti completamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Reina: «Lo scudetto perso in albergo? Non era mai accaduto, ma non potrei mai definire quell’anno una delusione, anzi, al contrario»