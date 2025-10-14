Rei Kawakubo | la storia della stilista che ha cambiato il linguaggio del vestire

Life&People.it C’è qualcosa di profondamente poetico nella storia di Rei Kawakubo, una donna che ha trasformato la ribellione silenziosa in forma, il pensiero in tessuto. Fin dagli inizi della sua carriera c on Comme des Garçons – nel 969 – la stilista giapponese sfida ogni regola estetica, costruendo un linguaggio moda che rifiuta la perfezione e celebra l’irregolare. Nelle sue mani, l’abito dialoga e diventa spazio di libertà e riflessione; Kawakubo disegna per pensare e, nel farlo, ridefinisce il significato stesso di bellezza, portando la moda oltre il corpo e verso l’ideale. Rei nasce a Tokyo nel 1942 e si laurea in Letteratura all’Università Keio, e muove i primi passi nella moda senza una formazione specifica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it