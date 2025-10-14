Rei Kawakubo | la storia della stilista anti-moda che ha cambiato il linguaggio del vestire

Life&People.it C’è qualcosa di profondamente poetico nella storia di Rei Kawakubo, una donna che ha trasformato la ribellione silenziosa in forma, il pensiero in tessuto. Fin dagli inizi della sua carriera con Comme des Garçons – nel 969 – la stilista giapponese sfida ogni regola estetica, costruendo un linguaggio che rifiuta la perfezione e celebra l’irregolare. Nelle sue mani, l’abito dialoga e diventa spazio di libertà e riflessione. Kawakubo disegna per pensare e, nel farlo, ridefinisce il significato stesso di bellezza, portando la moda oltre il corpo e verso l’ideale. Rei nasce a Tokyo nel 1942 e si laurea in Letteratura all’Università Keio, ed inizia la sua carriera nel mondo della moda senza una formazione specifica, come stilista freelance. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it