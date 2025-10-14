Regolamento per i locali in aree tutelate di Bari | in 4 mesi respinte 19 richieste di nuove aperture

Dall’entrata in vigore del documento strategico, in quattro mesi, il settore Attività produttive ha respinto 19 istanze di nuove aperture o ampliamenti di attività già esistenti in aree tutelate presentate tramite Scia. Le attività autorizzate per nuove aperture o ampliamenti, invece, sono state. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

Parere positivo della Seconda commissione sul regolamento che detta criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali per le infiorate artistiche dell’Umbria (Legge regionale 15/2024) L’istanza può essere avanzata dagli Enti locali e dai soggetti ch - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi locali nelle zone vincolate: un “punteggio” per poter aprire. Ecco come funziona - Criteri più stringenti per le aperture di nuove attività di somministrazione di cibi e bevande nelle zone tutelate e un punteggio da raggiungere per ottenere l’autorizzazione. Secondo quotidianodipuglia.it

Movida a Milano, la stretta di Palazzo Marino: stop a nuovi locali nelle zone rosse - Il regolamento individua aree tutelate e ad elevata tutela dove si disciplina in modo più restrittivo il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali sia per aprire che per trasferire un locale. Si legge su ilgiorno.it

Movida, ok all'apertura di nuovi locali : «Benefici per tutti» - Nessuna contrarietà da parte di Confcommercio e Confesercenti rispetto al regolamento che l’amministrazione comunale sta varando sulle modalità di apertura di locali di somministrazione di cibi e ... Da quotidianodipuglia.it