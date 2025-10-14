Nel panorama della gestione condominiale italiana, esiste una convinzione diffusa secondo cui il regolamento condominiale sia un obbligo solo per i grandi condomini, quelli composti da un numero elevato di proprietari. In realtà, la normativa e la giurisprudenza forniscono un quadro più sfumato e ricco di dettagli, che interessa anche i cosiddetti “piccoli condomini”. La normativa di riferimento si trova principalmente nel Codice Civile, che all’articolo 1138 stabilisce che il regolamento di condominio è obbligatorio solo quando i condomini sono più di dieci. Inoltre, l’articolo 1129 impone la nomina di un amministratore quando i condomini sono più di otto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Regolamento di condominio: quando diventa obbligatorio anche nei piccoli stabili