Registri d’inizio secolo e quaderni L’ex deposito una miniera di tesori
Un pomeriggio di emozione e memoria ha accompagnato l’inaugurazione del Museo civico all’Istituto comprensivo IV Novembre. L’evento ha richiamato tanti cittadini, tra bambini, ex alunni e insegnanti. La cerimonia si è aperta nel cortile con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Raffaele Cucchi, che ha sottolineato il valore del museo: "Non è un semplice contenitore di libri e quaderni, ma un pezzo della storia della nostra cittadinanza". In aula magna, la dirigente scolastica Antonina Mirabile ha auspicato un museo vivo e partecipativo: "Vogliamo che diventi un laboratorio attivo, in cui anche le nuove generazioni possano custodire la memoria del passato in un mondo che si apre al nuovo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
