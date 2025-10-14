Regione Puglia prima al mondo con lo screening genomico neonatale esteso pubblico e gratuito

La Sanità pubblica pugliese si proietta sul palcoscenico mondiale con un'iniziativa che segna un primato assoluto: il lancio di 'Genoma Puglia', il primo programma di screening genomico neonatale accessibile in tutti i punti nascita e completamente gratuito per tutte le famiglie. L'operatività a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

