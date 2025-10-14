Regione Puglia prima al mondo con lo screening genomico neonatale esteso pubblico e gratuito

Foggiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sanità pubblica pugliese si proietta sul palcoscenico mondiale con un'iniziativa che segna un primato assoluto: il lancio di 'Genoma Puglia', il primo programma di screening genomico neonatale accessibile in tutti i punti nascita e completamente gratuito per tutte le famiglie. L'operatività a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

regione puglia prima mondoPuglia prima al mondo con screening genomico neonatale pubblico e gratuito - Progetto 'Genoma Puglia' realizzato nell’ospedale Di Venere (Bari), utilizza le più avanzate tecniche di sequenziamento, a partire da una goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato ... Come scrive adnkronos.com

Gli stranieri fanno volare la Puglia: Vieste e Gallipoli regine indiscusse - Turisti sempre più internazionali, prezzi nella media, stagione ampliata a tutto l’anno, la nuova sfida è la sostenibilità ... Scrive foggiatoday.it

regione puglia prima mondoTTG Rimini, Puglia prima regione per turismo enogastronomico - Secondo il Rapporto sul Turismo, presentato al TTG di Rimini, la regione si posiziona al primo posto ... Scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Puglia Prima Mondo