Regione il centrosinistra non parte favorito | Gengaro avverte
Tempo di lettura: 4 minuti “Un’occasione perduta”. Già il titolo scelto dall’Associazione di centrosinsitra Controvento all’Assemblea pubblica in vista delle ormai imminenti elezioni regionali per la Campania, dà la misura del punto di vista dei membri dell’associazione rispetto alle modalità che hanno portato il famigerato campo largo all’intesa sulla candidatura a Governatore di Roberto Fico e l’accordo con il Pd del governatore uscente Vincenzo De Luca. “ Rispetto a mesi fa, oggi si rischia di perdere una spinta innovativa che avevamo riposto in Fico – dice Antonio Gengaro, già candidato sindaco alle ultime amministrative di Avellino- Innanzitutto, il precipitare degli eventi ha messo da parte la questione programmatica: tutto si è ridotto a questa conflittualità perenne con De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
