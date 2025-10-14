Regionali Toscana Schlein | Grazie a Giani vittoria che ci dà gioia e speranza
FIRENZE – “Voglio ringraziare Giani per questa splendida gioia, ringraziare tutta la coalizione progressista, è una vittoria che ci dà gioia e speranza, ringraziamo i toscani che hanno voluto continuare nel solco di un governo progressista”. E’ quanto ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso della conferenza stampa nel comitato elettorale per Eugenio Giani presidente. “Chi si era affrettato a dichiarare la fine della coalizione progressista oggi è smentito nei fatti”, ha aggiunto la leader Dem. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
