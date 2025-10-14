Regionali Toscana Lega di Salvini e Vannacci flop | Complimenti a Giani Chi vota ha sempre ragione

Regionali Toscana 2025 con Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, confermato presidente Regione, appena poco più del 4% portato ad Alessandro Tomasi, FdI, candidato presidente centrodestra, dalla Lega di Salvini e di Vannacci. Un risultato ottenuto dopo la contestazione a Livorno per entrambi, a pochi giorni di distanza uno dall’altro. Roberto Vannacci, europarlamentare: “Complimenti a Eugenio Giani e auguri per i prossimi cinque anni di governo. Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi. Chi non ha votato, quindi 1 toscano su 2, non si lamenti perché se non desideri partecipare poi non hai alcun diritto di pretendere”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it