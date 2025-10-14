Regionali Toscana Lega di Salvini e Vannacci flop | Complimenti a Giani Chi vota ha sempre ragione
Regionali Toscana 2025 con Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, confermato presidente Regione, appena poco più del 4% portato ad Alessandro Tomasi, FdI, candidato presidente centrodestra, dalla Lega di Salvini e di Vannacci. Un risultato ottenuto dopo la contestazione a Livorno per entrambi, a pochi giorni di distanza uno dall’altro. Roberto Vannacci, europarlamentare: “Complimenti a Eugenio Giani e auguri per i prossimi cinque anni di governo. Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi. Chi non ha votato, quindi 1 toscano su 2, non si lamenti perché se non desideri partecipare poi non hai alcun diritto di pretendere”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Regionali #Toscana — Voti Lista: #Giani #PD: 34,43% (14 seggi) Casa Riformista (#IV): 8,86% (4 seggi) #AVS: 7,01% (3 seggi) #M5S: 4,34% (2 seggi) #Tomasi #FdI: 26,78% (12 seggi) #FI: 6,17% (2 seggi) #Lega: 4,38% (1 seggio) È Ora: 2,37% #NM: 1,1 - X Vai su X
Le elezioni regionali 2025 in Toscana sono state un “referendum” su Eugenio Giani, che il presidente ha vinto nettamente: una vittoria personale, e non del campo largo, che comunque ha avuto delle buone notizie. Lo hanno spiegato a Fanpage.it gli analisti - facebook.com Vai su Facebook
Vannacci manda in crisi la Lega in Toscana: il partito di Salvini crolla e cede il passo a Forza Italia - Il generale Vannacci, responsabile della campagna elettorale in Toscana, deve rispondere del crollo della Lega nella Regione: il partito di Salvini è ... Si legge su fanpage.it
Piemonte silente, Lega in subbuglio: Salvini alla stretta del voto in Toscana - Occhi puntati sul risultato della Lega alle elezioni regionali della Toscana, dove questo pomeriggio si saprà quale peso ha oggi, e potrà avere in futuro, Roberto Vannacci. Segnala lospiffero.com
Lega sorpassata: Forza Italia è ormai la seconda forza del centrodestra - Il punto di svolta sono state le europee del 2024, fino ad arrivare al 17,98 per cento in Calabria. Segnala ilfoglio.it