Regionali Toscana i riflessi nazionali Schlein alla fine esulta Ma era lei a frenare Giani

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 luglio 2025 – Stavolta Elly Schlein non aspetta che vadano avanti le proiezioni per parlare. La parte ingrata dei reticenti tocca agli avversari. Il risultato è subito chiaro: vittoria schiacciante. La segretaria del Pd corre ad abbracciare Eugenio Giani e, tra un complimento e l’altro, si sfoga con i giornalisti: "Chi ci aveva dato per finiti ha preso una facciata. Sommando i voti assoluti delle tre regioni che hanno votato, la coalizione progressista ne ha già più del centrodestra". Molto più discreto il governatore rieletto, vero vincitore della partita. Ecumenico, promette di dialogare con tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

regionali toscana i riflessi nazionali schlein alla fine esulta ma era lei a frenare giani

© Quotidiano.net - Regionali Toscana, i riflessi nazionali. Schlein alla fine esulta. Ma era lei a frenare Giani

Altri contenuti sullo stesso argomento

regionali toscana riflessi nazionaliRegionali Toscana, i riflessi nazionali. Schlein alla fine esulta. Ma era lei a frenare Giani - La segretaria Pd si intesta la vittoria, come Conte nonostante il calo 5 Stelle. Si legge su quotidiano.net

regionali toscana riflessi nazionaliI risultati definitivi delle elezioni regionali in Toscana - Il governatore uscente viene riconfermato ed esulta su Facebook: "Sono emozionato, grazie Toscana". today.it scrive

regionali toscana riflessi nazionaliRegionali Toscana, l’analisi nel centrodestra, esulta Fratelli d’Italia: “Voti doppi rispetto al 2020” - Il punto con Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, che rivendica '”l'eccezionale successo. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Toscana Riflessi Nazionali