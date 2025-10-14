Roma, 14 luglio 2025 – Stavolta Elly Schlein non aspetta che vadano avanti le proiezioni per parlare. La parte ingrata dei reticenti tocca agli avversari. Il risultato è subito chiaro: vittoria schiacciante. La segretaria del Pd corre ad abbracciare Eugenio Giani e, tra un complimento e l’altro, si sfoga con i giornalisti: "Chi ci aveva dato per finiti ha preso una facciata. Sommando i voti assoluti delle tre regioni che hanno votato, la coalizione progressista ne ha già più del centrodestra". Molto più discreto il governatore rieletto, vero vincitore della partita. Ecumenico, promette di dialogare con tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Regionali Toscana, i riflessi nazionali. Schlein alla fine esulta. Ma era lei a frenare Giani