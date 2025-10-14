Regionali Toscana Grosseto elegge il primo consigliere FdI
“Il risultato elettorale ottenuto da Fratelli d’Italia in Toscana rappresenta un passaggio di grande rilevanza politica. Con quasi il 27% dei consensi, il partito si conferma prima forza del centrodestra, consolidando la propria centralità in una regione complessa e strategica. Un’affermazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Regionali #Toscana — Voti Lista: #Giani #PD: 34,43% (14 seggi) Casa Riformista (#IV): 8,86% (4 seggi) #AVS: 7,01% (3 seggi) #M5S: 4,34% (2 seggi) #Tomasi #FdI: 26,78% (12 seggi) #FI: 6,17% (2 seggi) #Lega: 4,38% (1 seggio) È Ora: 2,37% #NM: 1,1 - X Vai su X
Le elezioni regionali 2025 in Toscana sono state un “referendum” su Eugenio Giani, che il presidente ha vinto nettamente: una vittoria personale, e non del campo largo, che comunque ha avuto delle buone notizie. Lo hanno spiegato a Fanpage.it gli analisti - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo consiglio regionale della Toscana, la composizione e i nomi - Prende forma l’assemblea che sarà chiamata a lavorare sui grandi temi che attendono la Regione nei prossimi cinque anni. Come scrive lanazione.it
Elezioni regionali in Toscana 2025 | Eugenio Giani confermato presidente col 53,9% dei voti. Tomasi resta al 40,9% - In Toscana vince il centrosinistra: bene Antonella Bundu che supera il 5%, ma la lista Toscana Rossa non supera lo sbarramento. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it
Le notizie del 12 ottobre sulle votazioni regionali in Toscana - In Toscana si vota lunedì fino alle 15 per scegliere il futuro governatore e rinnovare il Consiglio regionale: la sfida fra Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it