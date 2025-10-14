Regionali Toscana Grosseto elegge il primo consigliere FdI
“Il risultato elettorale ottenuto da Fratelli d’Italia in Toscana rappresenta un passaggio di grande rilevanza politica. Con quasi il 27% dei consensi, il partito si conferma prima forza del centrodestra, consolidando la propria centralità in una regione complessa e strategica. Un’affermazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La Toscana è una Regione storicamente rossa, che vota a sinistra, e la vittoria di Eugenio Giani alle ultime elezioni regionali era abbastanza prevedibile. Quello che però non sapevamo è come avrebbe vinto: un distacco ampio non è la stessa cosa di un testa - facebook.com Vai su Facebook
Regionali #Toscana — Risultati finali: #Giani: 53,92% #Tomasi: 40,9% #Bundu: 5,18% @ultimora_pol - X Vai su X
Regionali Toscana, Grosseto elegge il primo consigliere FdI - “Il risultato elettorale ottenuto da Fratelli d’Italia in Toscana rappresenta un passaggio di grande rilevanza politica. Come scrive firenzetoday.it
Elezioni regionali in Toscana 2025 | Eugenio Giani confermato presidente col 53,9% dei voti. Tomasi resta al 40,9% - In Toscana vince il centrosinistra: bene Antonella Bundu che supera il 5%, ma la lista Toscana Rossa non supera lo sbarramento. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it
Verso le regionali, Ulmi: “La legge toscana sulla partecipazione va aggiornata” - Andrea Ulmi, candidato a Grosseto alle elezioni regionali per Noi Moderati, interviene sulla legge sulla partecipazione ... Riporta grossetonotizie.com