Regionali Toscana Conte | Percorso faticoso ma grazie a Giani per disponibilità
(LaPresse) "Sicuramente per noi è stato un percorso faticoso perché come abbiamo detto dall'inizio veniamo da un'opposizione chiara, forte e sincera della giunta uscente di Giani. Per noi è stato complicato poter partecipare a questa coalizione e lo abbiamo fatto sulla base di temi e progetti e con un cambio di asse politico e assetti strategici. In questo ringrazio Giani per la disponibilità dimostrata " così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Roma a commento dei risultati delle elezioni regionali in Toscana.
