Regionali Toscana 2025 Vannacci | Chi pensa mi fermi non mi conosce e sbaglia

“Chi pensa mi fermi, non mi conosce. Chi pensa mi scoraggi, sbaglia. Questi sono i risultati che mi fanno andare avanti ancora più determinato”. Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega e responsabile della campagna elettorale del Carroccio in Toscana, in un video sui socia non molla dopo il risultato negativo delle elezioni che hanno visto vincere il candidato di centrosinistra Eugenio Giani e la sconfitta del centrodestra, con la Lega che ha ottenuto il risultato peggiore dell’alleanza, ovvero il 5,19%. “Grazie a tutti i patrioti che hanno voluto sostenere la Lega in questa battaglia impari- conclude – andremo sempre avanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Toscana 2025, Vannacci: “Chi pensa mi fermi non mi conosce e sbaglia”

