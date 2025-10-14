Regionali presentata lista M5s per Brindisi | Competenze trasversali per il territorio

Brindisireport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il Movimento Cinque Stelle ha ufficializzato ieri, lunedì 13 ottobre, la sua lista per la provincia di Brindisi in vista delle prossime elezioni regionali. L'annuncio viene confermato anche dall'europarlamentare Valentina Palmisano, che esprime particolare soddisfazione per la qualità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

