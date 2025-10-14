Regionali il voto di Prato | vince Giani 50.6% ma Tomasi regge 45.4% Plebiscito per Biffoni

Prato, 14 ottobre 2025 – In un momento certamente particolare per la città, con l’inchiesta che ha portato al commissariamento dell’amministrazione comunale, Prato va comunque al voto. L’astensionismo c’è anche qui, con un -14% rispetto alle regionali del 2020. Ma comunque un cittadino su due è andato al seggio per esprimere la propria preferenza. E alla fine i dem e il Partito Democratico reggono, per quanto Tomasi sia rimasto incollato a Eugenio Giani. Alla fine a Prato è quest’ultimo a prevalere con il 50% delle preferenze e oltre 45mila voti, contro il 45% e spiccioli di Tomasi, che appunto non cede come è accaduto in altri capoluoghi e che porta a casa 40. 🔗 Leggi su Lanazione.it

