Regionali il sociologo Moro | L?affluenza sta continuando a calare La gente va in piazza e non alle urne

Quotidianodipuglia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Moro, professore di sociologia generale ed ex direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell?Università di Bari, ha analizzato le ragioni profonde. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

regionali il sociologo moro laffluenza sta continuando a calare la gente va in piazza e non alle urne

© Quotidianodipuglia.it - Regionali, il sociologo Moro: «L?affluenza sta continuando a calare. La gente va in piazza e non alle urne»

Contenuti che potrebbero interessarti

Elezioni Regionali, dalle 7 seggi aperti nelle nelle Marche. Ieri affluenza del 37,71%, in Valle d'Aosta al 62,98% - Si sono chiuse ieri alle 23 le urne nelle Marche e in Valle d'Aosta che devono rinnovare i consigli regionali. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Sociologo Moro Laffluenza