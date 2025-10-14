Regionali Giani e il primo giorno post vittoria | omaggio a Montenero poi a lavoro sulla nuova giunta

Livorno, 14 ottobre 2025 – C’è l’omaggio alla Madonna di Montenero, patrona di Toscana, il cui santuario domina Livorno dalla celebre collina sopra la città. “Sono qui per la Patrona ”, dice Eugenio Giani a un sacerdote che gli si fa incontro di fronte alla chiesa. C’è l’incontro con il sindaco della città labronica, Salvetti. Poi, subito al lavoro sul programma e sulla prima convocazione del consiglio regionale, “che conto di fare in tempi ragionevolmente brevi”. Così Eugenio Giani, eletto per la seconda volta governatore della Toscana. E’ largo il vantaggio sullo sfidante del centrodestra Tomasi di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

