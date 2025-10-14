Regionali Giani e il primo giorno post vittoria | omaggio a Montenero poi a lavoro sulla nuova giunta
Livorno, 14 ottobre 2025 – C’è l’omaggio alla Madonna di Montenero, patrona di Toscana, il cui santuario domina Livorno dalla celebre collina sopra la città. “Sono qui per la Patrona ”, dice Eugenio Giani a un sacerdote che gli si fa incontro di fronte alla chiesa. C’è l’incontro con il sindaco della città labronica, Salvetti. Poi, subito al lavoro sul programma e sulla prima convocazione del consiglio regionale, “che conto di fare in tempi ragionevolmente brevi”. Così Eugenio Giani, eletto per la seconda volta governatore della Toscana. E’ largo il vantaggio sullo sfidante del centrodestra Tomasi di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Regionali #Toscana — Risultati finali: #Giani: 53,92% #Tomasi: 40,9% #Bundu: 5,18% @ultimora_pol - X Vai su X
Sky tg24. . Il candidato del campo largo di centrosinistra ha vinto le Regionali riconfermandosi governatore. Giani: “Il modello Toscana si riflette sul piano nazionale”. Esulta Schlein: “Vittoria che ci dà gioia e speranza, coalizione in salute”. Nel video un estratto - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Giani e il primo giorno post vittoria: omaggio a Montenero, poi a lavoro sulla nuova giunta - Il governatore confermato dagli elettori per altri cinque anni: larga la vittoria contro lo sfidante di centrodestra Tomasi. Riporta lanazione.it
Regionali, Giani il giorno dopo l’elezione: 'Consiglio regionale in tempi brevi. Armonia tra le forze di maggioranza' - Sono le parole di Eugenio Giani il giorno dopo la sua rielezione a presidente della Regione Toscana. Secondo 055firenze.it
Elezioni regionali in Toscana, l'affluenza a picco rende più incerto l'esito del duello Giani-Tomasi - 922 sezioni in Toscana fanno registrare alle 23 di ieri, primo giorno di votazioni, hanno fatto registrare un'affluenza del 35,7%. Lo riporta today.it