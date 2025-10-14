Regionali ecco i sei eletti pisani | Nardini Mazzeo Galletti Ghimenti Eligi e Petrucci

Nel Partito Democratico passano Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo, rispettivamente assessora uscente e presidente del Consiglio regionale uscente. Entra anche Irene Galletti, leader toscana del Movimento 5 Stelle, e Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci eletto con Alleanza Verdi e Sinistra (Avs). Per Casa Riformista il seggio va a Federico Eligi di +Europa. Nel centrodestra, l’unico eletto è Diego Petrucci di Fratelli d’Italia. Alcuni di loro siederanno tra i 40 banchi del Consiglio regionale a Firenze, mentre altri potrebbero essere chiamati in giunta in virtù degli accordi tra i leader nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

