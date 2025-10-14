Regionali e comunali a Monteforte | scadenza il 25 ottobre

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle elezioni regionali e comunali in programma per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, la Prefettura di Avellino ha pubblicato una nota contenente tutte le indicazioni utili riguardanti la presentazione delle liste e delle candidature. Le domande dovranno essere depositate dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 24 ottobre e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 25 ottobre 2025, corredate da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. Nel dettaglio: Le candidature alla Presidenza della Giunta regionale della Campania dovranno essere consegnate presso la Cancelleria dell’Ufficio Centrale Regionale alla Corte di Appello di Napoli, nella Sala Arengario – Palazzo di Giustizia “A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali e comunali a Monteforte: scadenza il 25 ottobre

