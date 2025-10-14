Regionali così la ripartizione dei seggi tra le province | Benevento in coda

Tempo di lettura: < 1 minuto Tocca alla circoscrizione provinciale di Napoli (27) il maggior numero dei seggi del prossimo Consiglio regionale della Campania che sarà rinnovato il prossimo 23 e 24 novembre (la domenica si vota dalle 7 alle 23, il lunedì dalle 7 alle 15. Lo stabilisce il decreto del presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania. A Salerno e provincia toccano 9 seggi, a Caserta 8, ad Avellino 4 e a Benevento 2. La ripartizione è stata effettuata in proporzione alla popolazione censita nel 2021. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, così la ripartizione dei seggi tra le province: Benevento in coda

