In una nota agli iscritti, l'ingegnere Carlo Raucci, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, «comunica che, pur non sussistendo motivi di incompatibilità tra la carica di Presidente dell'Ordine e la candidatura al Consiglio Regionale della Campania, ha deciso comunque di autosospendersi dalla carica di Presidente dell'Ordine fino alla conclusione della prossima competizione elettorale. Tale decisione è stata presa nell'ottica di prevenire ogni strumentalizzazione del ruolo istituzionale ricoperto e garantire nel contempo un efficiente funzionamento dell'Ordine Professionale ed un corretto svolgimento della competizione elettorale.

Regionali Campania, Raucci si autosospende da presidente degli Ingegneri di Caserta