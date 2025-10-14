Regionali Campania Raucci si autosospende da presidente degli Ingegneri di Caserta
Tempo di lettura: < 1 minuto In una nota agli iscritti, l’ingegnere Carlo Raucci, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, «comunica che, pur non sussistendo motivi di incompatibilità tra la carica di Presidente dell’Ordine e la candidatura al Consiglio Regionale della Campania, ha deciso comunque di autosospendersi dalla carica di Presidente dell’Ordine fino alla conclusione della prossima competizione elettorale. Tale decisione è stata presa nell’ottica di prevenire ogni strumentalizzazione del ruolo istituzionale ricoperto e garantire nel contempo un efficiente funzionamento dell’Ordine Professionale ed un corretto svolgimento della competizione elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
