Regionali Campania | Edmondo Cirielli e Giosy Romano patto elettorale nelle liste del centrodestra

Giosy Romano, uno dei papabili alla corsa a governatore, sarà a supporto di Cirielli e indicherà candidati nelle liste del centrodestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Regionali in Campania. La lista del Presidente Fico c'è. In Provincia di Salerno pronti Vincenzo Speranza, Giovanni Maria Cuofano e Federica Agresta. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #AgendaPolitica #robertofico #centrosinistra - facebook.com Vai su Facebook

Sangiuliano è passato dalla direzione del Tg2 al ruolo di Ministro della Cultura in 24 ore. Dopo lo scandalo Boccia si è dimesso. È tornato in Rai come corrispondente da Parigi, ora si candida alle regionali in Campania. Come se nulla fosse. In una Rai con le - X Vai su X

Regionali Campania, De Luca: «Cirielli? Grazie al centrodestra per il regalo» - Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno questa ... ilmattino.it scrive

Regionali in Campania, Cirielli: «Libertà significa sentirsi al sicuro, orgoglioso del modello Caivano» - È un diritto dei cittadini e un dovere della politica tutelare tutti. Da ilmattino.it

Elezioni regionali, Cirielli: “la Campania può avere un futuro diverso” - Dai leader nazionali è stato deciso che fossi io la persona che doveva prendere il guanto di questa sfida e l’ho fatto con gra ... Segnala strettoweb.com