Regionali | a Prato stravince Biffoni per Fdi si profila un seggio con rebus

Firenzetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenio Giani? No, Matteo Biffoni. Non ci sono dubbi, perlomeno a Prato e provincia, su chi sia il “vero” vincitore delle elezioni: l'ex-sindaco e parlamentare PD ha frantumato ogni record ottenendo 22155 preferenze (sulle poco più di 33mila ottenute dal PD) e diventando non solo il candidato al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

regionali prato stravince biffoniRegionali, il voto di Prato: vince Giani (50.6%) ma Tomasi regge (45.4%). Plebiscito per Biffoni - Partito Democratico ampiamento in testa con il 40% delle preferenze, mentre Fratelli d’Italia si ferma al 32. Riporta msn.com

regionali prato stravince biffoniElezioni regionali a Prato, Biffoni è recordman: oltre 22mila voti. Ora riparte da qui - Exploit clamoroso per l’ex sindaco, che festeggia alla Casa del Popolo di Coiano, il suo rifugio, la sua comfort zone, la sua seconda casa. Lo riporta msn.com

regionali prato stravince biffoniRegionali Toscana, i più votati nel PD: Biffoni primo in Toscana, boom di preferenze per gli assessori uscenti - Molto bene i volti della giunta uscente che si affermano come i più votati nei rispettivi ... Come scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Prato Stravince Biffoni