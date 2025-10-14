Regionali | a Prato stravince Biffoni per Fdi si profila un seggio con rebus
Eugenio Giani? No, Matteo Biffoni. Non ci sono dubbi, perlomeno a Prato e provincia, su chi sia il “vero” vincitore delle elezioni: l'ex-sindaco e parlamentare PD ha frantumato ogni record ottenendo 22155 preferenze (sulle poco più di 33mila ottenute dal PD) e diventando non solo il candidato al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Elezioni regionali in Toscana, candidati al consiglio: boom di voti per Biffoni a Prato - facebook.com Vai su Facebook
Prato, frasi sessiste davanti a casa della capolista del Pd alle Regionali Vai su X
Regionali, il voto di Prato: vince Giani (50.6%) ma Tomasi regge (45.4%). Plebiscito per Biffoni - Partito Democratico ampiamento in testa con il 40% delle preferenze, mentre Fratelli d’Italia si ferma al 32. Riporta msn.com
Elezioni regionali a Prato, Biffoni è recordman: oltre 22mila voti. Ora riparte da qui - Exploit clamoroso per l’ex sindaco, che festeggia alla Casa del Popolo di Coiano, il suo rifugio, la sua comfort zone, la sua seconda casa. Lo riporta msn.com
Regionali Toscana, i più votati nel PD: Biffoni primo in Toscana, boom di preferenze per gli assessori uscenti - Molto bene i volti della giunta uscente che si affermano come i più votati nei rispettivi ... Come scrive gonews.it