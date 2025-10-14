Regionali a Pistoia Tomasi la spunta Exploit Dika

14 ott 2025

Nella circoscrizione di Pistoia, com'era facile immaginare, è stato Alessandro Tomasi il candidato presidente più votato: ha raggiunto il 49,76% dei consensi tradotti in 57362 voti, precedendo Giani (54196 voti e 47,01% dei consensi) e Bundu (2,72%). A livello di consiglieri, è invece Bernard. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

