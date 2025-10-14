Regionali a Pistoia Tomasi la spunta Exploit Dika
Nella circoscrizione di Pistoia, com'era facile immaginare, è stato Alessandro Tomasi il candidato presidente più votato: ha raggiunto il 49,76% dei consensi tradotti in 57362 voti, precedendo Giani (54196 voti e 47,01% dei consensi) e Bundu (2,72%). A livello di consiglieri, è invece Bernard. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Elezioni - Toscana 2025: affluenza alle 23. Ha votato il 35.7% degli aventi diritto, -10.2 rispetto alle precedenti regionali (che erano 45.9). A Pistoia il 37.6% (-8.0%, nel 2020 erano 45.6%). Prossimo rilevamento lunedì alla chiusura delle urne. - facebook.com Vai su Facebook
Sono arrivato a #Pistoia con Deborah Bergamini e Raffaella Bonsangue candidate alle regionali e Alessandro Tomasi candidato Presidente del centrodestra. Vai su X
Regionali a Pistoia, Tomasi la spunta. Exploit Dika - Adesso potrebbe lasciare l'incarico per andare a guidare l'opposizione nell'Assemblea toscana ... Secondo firenzetoday.it
Regionali Toscana, Tomasi dopo la sconfitta: “Economia e sanità, porteremo i nostri temi in aula” - Le parole del candidato di centrodestra, che perde contro il governatore uscente di centrosinistra Eugenio Giani. Riporta lanazione.it
Eletti FdI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Eletti FdI in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme ad Alessandro Tomasi e risultati del 2020 ... Si legge su ilsussidiario.net