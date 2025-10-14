Reggio Emilia, 14 ottobre 2025 – In un mondo in rapida trasformazione, dove le sfide globali si intrecciano con le opportunità dell’innovazione, Confindustria Reggio Emilia lancia per il terzo anno consecutivo il programma “Giovani & Industria”, un percorso di eventi e progetti dedicati al dialogo tra imprese e nuove generazioni. Il programma 2025–2026 si articola in tre grandi ambiti, con l’obiettivo di offrire agli studenti strumenti per una scelta libera e informata sul percorso di studi, sviluppare competenze e talenti e costruire insieme le professioni del domani. Il calendario è stato inaugurato dallo spettacolo teatrale “Il Dramma dell’Orientamento”, in scena ieri sera al teatro Ariosto e rivolto a genitori e insegnanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, a teatro "Giovani & Industria"