Referendum sulla giustizia l’inciucio tra Pd e toghe rosse Spunta lo strano incontro tra Schlein e Parodi
Se parlassimo di ciclismo, verrebbe in mente la metafora della volata lunga, quella nella quale lo sprinter parte da molto lontano ma si fa lanciare da un gregario che all’ultimo istante si sposta e gli lascia la vittoria. Ma se ci occupiamo di giustizia, sarebbe difficile, in vista del probabile referendum sulla giustizia della prossima primavera, immaginare chi possa essere più interessato a vincere tra la leader del Pd, Elly Schlein, e il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi. Di sicuro, entrambi interessati a far saltare la riforma Nordio, hanno tutto l’interessa a collaborare, a elaborare strategie comuni, a coordinare messaggi e iniziative per provare a convincere gli elettori a votare no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
