Reese Witherspoon grata a Jane Fonda e Goldie Hawn | Hanno plasmato la mia carriera
La star premio Oscar ha reso omaggio alle due illustri colleghe, fonti di ispirazione anche per la creazione della casa di produzione Hello Sunshine. La casa di produzione di Reese Witherspoon, Hello Sunshine, nel weekend ha organizzato la terza edizione del Shine Away Summit agli Universal Studios. L'attrice premio Oscar ha fatto gli onori di casa, elogiando due grandi star di Hollywood. Witherspoon è una delle donne di spettacolo maggiormente influenti dell'industria hollywoodiana e tutto il suo lavoro non sarebbe stato possibile senza le colleghe delle generazioni precedenti. Reese Witherspoon ringrazia Jane Fonda e Goldie Hawn "Penso che sia fantastico, il fatto che tutto questo oggi sia possibile, ma la mia carriera è stata resa possibile da donne come Lucille Ball e Jane Fonda, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
