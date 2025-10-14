Recruiting day al centro per impiego di Chieti il 22 ottobre | le figure richieste

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recruiting day al centro per impiego di Chieti dove, il 22 ottobre prossimo, si svolgeranno i colloqui per ‘addetti alla grande distribuzione organizzata’. A comunicarlo è l'assessore regionale con delega al lavoro, Tiziana Magnacca. All’evento sono invitati candidati che rispondano al seguente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

