Record senza precedenti per Taylor Swift i primi 12 brani in Top100 sono tutti suoi

(Adnkronos) – Taylor Swift continua a macinare record. Ieri, ha ottenuto un altro risultato senza precedenti nel mercato americano: tutti e 12 i brani del suo nuovo album 'The Life of a Showgirl' hanno occupato le prime 12 posizioni della Billboard Hot 100. È la prima volta nella storia della classifica che un artista domina . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

