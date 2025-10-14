Il calcio ci presenta sempre nuove sfide, con record che restano fermi e cristallizzati per decenni (a volte secoli) sul muro delle statistiche, e quote delle scommesse sportive che si rinnovano di anno in anno, tra club, Nazionali e calciatori audaci. Ecco una serie di curiosità di tutti i tipi che hanno reso incredibile il mondo del pallone. image I tre rigori sbagliati in un solo match. In Roma – Nizza è accaduto qualcosa di bizzarro, assurdo, fuori dal comune, un match di Europa League dell’ottobre 2025 che resterà nella storia dei record negativi più assurdi. Al minuto 82 viene concesso un rigore per la Roma, dal dischetto sbagliano sia Dovbyk che Soule con il rigore che viene ripetuto tre volte, con altrettante parate del portiere Ozer, talento turco di soli 25 anni: un record bizzarro per un giocatore che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Record, calciatori audaci ed episodi bizzarri: tutto quello che ha reso incredibile il mondo del pallone