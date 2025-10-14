Real Madrid rivoluzione in difesa | Rudiger verso l’addio caccia a un nuovo centrale

Real Madrid, aria di rivoluzione in casa blancos: Antonio Rudiger ai saluti, caccia al nuovo leader difensivo Il Real Madrid si prepara a una profonda trasformazione nel reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Sport Bild, i Blancos stanno valutando l’addio ad Antonio Rudiger, con l’idea di aprire un nuovo ciclo difensivo. Il club spagnolo, sempre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid, rivoluzione in difesa: Rudiger verso l’addio, caccia a un nuovo centrale

Contenuti che potrebbero interessarti

Niente Clasico per Lewandowski: il bomber polacco infortunato, il Barcellona lo perde anche per la sfida con il Real Madrid Vai su X

Durante Galles-Belgio Thibaut Courtois si è trovato davanti un “avversario” insolito Un topo ha fatto invasione costringendo l’arbitro Siebert a interrompere il gioco per qualche secondo. Nonostante i tentativi del portiere del Real Madrid è stato poi Brennan - facebook.com Vai su Facebook

Il Real Madrid prepara la rivoluzione in difesa: addio Rudiger, caccia a un nuovo centrale - Il Real Madrid si prepara a un vero e proprio restyling in difesa, considerata la priorità assoluta da Florentino Pérez e dal suo staff. Scrive tuttomercatoweb.com

Real Madrid e Barcellona, picconata all’Eurolega: la mossa per arrivare alla NBA. Cosa cambia per Olimpia Milano e Virtus Bologna - Barcellona e Real Madrid rivoluzionarie anche nel basket: rifiutano il rinnovo con l'Eurolega e aprono le porte alla NBA. Come scrive sport.virgilio.it