Real Madrid rivoluzione in difesa | Rudiger verso l’addio caccia a un nuovo centrale

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid, aria di rivoluzione in casa blancos: Antonio Rudiger ai saluti, caccia al nuovo leader difensivo Il Real Madrid si prepara a una profonda trasformazione nel reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Sport Bild, i Blancos stanno valutando l’addio ad Antonio Rudiger, con l’idea di aprire un nuovo ciclo difensivo. Il club spagnolo, sempre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

