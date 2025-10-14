Reading party a Firenze | leggi connettiti condividi con Reading Rhythms & Libri Sottolineati
Domenica 19 ottobre, dalle 17:00 alle 19:30, il The Social Hub Florence, Lavagnini (Viale Spartaco Lavagnini, 7072 – 50129 Firenze) si trasformerà in una oasi di lettura e connessioni: vi invitiamo al Reading Party firmato Reading Rhythms in collaborazione con Libri Sottolineati.Non serve essere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
