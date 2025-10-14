Re Chicchinella apre la stagione del Teatro Biondo

Con il debutto di Re Chicchinella di Emma Dante prende il via, sabato 18 ottobre alle ore 19.00, la stagione 2025-2026 del Teatro Biondo di Palermo, la prima curata da Valerio Santoro e intitolata Storie che si riflettono, per rimarcare la funzione partecipativa del teatro, inteso come luogo in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

