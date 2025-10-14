Re Chicchinella apre la stagione del Teatro Biondo
Con il debutto di Re Chicchinella di Emma Dante prende il via, sabato 18 ottobre alle ore 19.00, la stagione 2025-2026 del Teatro Biondo di Palermo, la prima curata da Valerio Santoro e intitolata Storie che si riflettono, per rimarcare la funzione partecipativa del teatro, inteso come luogo in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Stagione 25/26 #TuttoilTeatro Biglietti per i singoli spettacoli al Teatro Argentina, in vendita dal primo ottobre RE CHICCHINELLA ? 28 ottobre - 9 novembre 2025 Teatro Argentina libero adattamento da "Lo cunto de li cunti" di Giambattista Basile sc - facebook.com Vai su Facebook