Re Carlo umiliato Harry in pigiama nel nuovo video di Meghan Markle

Re Carlo tutto si sarebbe aspettato tranne vedere suo figlio Harry filmato nella sua intimità a piedi nudi e in pigiama o tuta da casa e quelle immagini condivise con milioni di persone. Ma Meghan Markle non ci ha trovato nulla di sconveniente e così lo ha fatto. Re Carlo, nessun rispetto per la Corona. Re Carlo però dovrebbe essere abituato a uscite di questo genere. Qualche mese fa sua nuora Meghan Markle aveva condiviso sul suo profilo Instagram un video privato che la immortalava mentre twerkava prima del parto, in pose non proprio eleganti, assecondata da suo marito Harry. La clip sollevò numerose critiche ma anche qualche consenso, dato che mostrava una situazione vissuta da molte donne incinta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo umiliato, Harry in pigiama nel nuovo video di Meghan Markle

