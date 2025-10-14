Re Carlo e il principe William insieme dopo le tensioni | il gesto che sorprende tutti

Nonostante le recenti voci di tensione che hanno circolato sulla stampa, re Carlo III e il principe William hanno voluto offrire una chiara immagine di unità e coesione, in particolare riguardo alle sfide ambientali. Giovedì scorso, la loro partecipazione congiunta al ‘Countdown to Cop30’, un evento preparatorio in vista della prossima conferenza sul clima che si terrà in Brasile a novembre, è stata un segnale inequivocabile. Il loro arrivo insieme, a bordo della Bentley reale, presso il Museo di Storia Naturale di Londra, ha sottolineato una linea d’azione comune. Passaggio di testimone ambientale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Re Carlo e il principe William, insieme dopo le tensioni: il gesto che sorprende tutti

Scopri altri approfondimenti

Dieci anni dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco Ieri sera, a Monte Carlo, S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco ha accolto i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Associazione dei “Siti Storici dei Grimaldidi Monaco”, che riunisce le località francesi e ita - facebook.com Vai su Facebook

Carletto il principe dei mostri ... ... vi aspetta stasera alle 21:00 su @TeleClubItalia con ... Dillo ad Alvino ... dove i protagonisti siete voi e solo voi ... #ForzaNapoliSempre - X Vai su X

Re Carlo e il principe William, insieme dopo le tensioni: il gesto che sorprende tutti - Nonostante le recenti voci di tensione che hanno circolato sulla stampa, re Carlo III e il principe William hanno voluto offrire una chiara immagine di ... Si legge su thesocialpost.it

Evento raro a Londra, re Carlo e William insieme a un evento per l'ambiente: tensioni superate? - Hanno partecipato insieme al 'Countdown to Cop30', evento preparativo al Cop30 che si svolgerà in Brasile a novembre Nonostante le voci che circolano sul loro rapporto, giovedì scorso re Carlo e il pr ... Secondo msn.com

Tensione nella famiglia reale: frattura tra il principe William e re Carlo - Tensione a Corte tra Re Carlo e il principe William dopo un'intervista: padre e figlio non si parlano più, che cosa sta succedendo. Lo riporta donnaglamour.it