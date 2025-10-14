Rassegna teatrale Su il sipario!
Primo appuntamento con la rassegna teatrale autunnale "Su il Sipario!". Domenica 19 ottobre alle ore 20:30 in Auditorium Zorzutti (viale delle Scuole) a San Giovanni al Natisone la Compagnia Teatrate "La Pipinate" di Sclaunicco porterà in scena la commedia brillante "Tre femines par Luca".Prima. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rassegna Teatrale “A teatro per ridere… e non solo” L’Associazione NOI Legnaro APS, con il patrocinio del Comune di Legnaro, inaugura sabato 25 ottobre la 21ª Rassegna di Teatro, una stagione ricca di spettacoli per sorridere, riflettere e condividere la - facebook.com Vai su Facebook
Brendola: 35ª edizione della rassegna per ragazzi - Sala della Comunità di Brendola: si alza il sipario sull’edizione numero 35 della rassegna per ragazzi “Porta il papà a teatro”. Lo riporta vicenzareport.it
Teatro Mercatini riflettori accesi sulla Rassegna Teatrale Ripana - Quattro appuntamenti tra ottobre e novembre con le compagnie amatoriali del territorio. Da lanuovariviera.it
A Campobello torna la rassegna teatrale “Il Bello di Sicilia” all’Olimpia - Pronta la terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, che anche quest’anno andrà in scena, al Cine- Secondo itacanotizie.it