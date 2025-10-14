Rassegna ' InConcerto' a San Giovanni Rotondo c' è il duo ' Voicello'
Nuovo appuntamento con la rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’. L’appuntamento è per venerdì 17 ottobre alle 20 presso la Chiesa di Sant’Orsola di San Giovanni Rotondo con il duo spagnolo ‘Voicello’.Il duo formato dal soprano Carme Garì e dal violoncellista e pedaliera di loop Gabriel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
