Rassegna ' InConcerto' a San Giovanni Rotondo c' è il duo ' Voicello'

Foggiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con la rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’. L’appuntamento è per venerdì 17 ottobre alle 20 presso la Chiesa di Sant’Orsola di San Giovanni Rotondo con il duo spagnolo ‘Voicello’.Il duo formato dal soprano Carme Garì e dal violoncellista e pedaliera di loop Gabriel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

