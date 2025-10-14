Rassegna di concerti Cittadella sacra

dall'8 al 28 novembre 2025. Trame musicali che hanno modellato l'Europa:Sabato 811 - ore 20.45Chiesa di S. DonatoS. Donato di CittadellaL’ORGANO VENEZIANOI Concerti per Organo e Archi di A. VivaldiOFICINA MUSICUM VENETIAEMatteo Anderlini ViolinoLuca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

