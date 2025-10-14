Rasha e la reazione perplessa all'annuncio di pace al GF | Fare l’emozionata felice era proprio falso

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La concorrente del GF di origini palestinesi spiega la sua reaizone timida all'annuncio di Simona Ventura: "Quando mi ha detto la pace. volevo dire ma che pace, che pace, gli avete tolto la terra e li avete ammazzati tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

rasha reazione perplessa annuncioGF, Simona Ventura annuncia l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Rasha (di origine palestinese): «Finita la guerra? Sono finite pure le persone» - Ci sono momenti che rimangono impressi nei libri di storia, eccezioni per cui il Grande Fratello fa esplodere la bolla dove nasconde i suoi concorrenti per mesi e li riconnette alla ... Come scrive msn.com

