Rasha e la reazione perplessa all'annuncio di pace al GF | Fare l’emozionata felice era proprio falso

La concorrente del GF di origini palestinesi spiega la sua reaizone timida all'annuncio di Simona Ventura: "Quando mi ha detto la pace. volevo dire ma che pace, che pace, gli avete tolto la terra e li avete ammazzati tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

#GrandeFratello: Una frase di #JonasPepe su #RashaYounes provoca la reazione del web Ieri, giovedì 9 ottobre, i gieffini nel tugurio si sono uniti ufficialmente a quelli nella casa formando così un solo gruppo. Dopo aver conosciuto i 5 nuovi compagni Jonas

GF, Simona Ventura annuncia l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Rasha (di origine palestinese): «Finita la guerra? Sono finite pure le persone» - Ci sono momenti che rimangono impressi nei libri di storia, eccezioni per cui il Grande Fratello fa esplodere la bolla dove nasconde i suoi concorrenti per mesi e li riconnette alla