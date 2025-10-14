Rapporto Meridiano Sanità | in Campania 3 anni di vita in meno rispetto al Trentino

Tempo di lettura: 3 minuti Un cittadino campano tende a vivere 3 anni in meno di un trentino. E, come molti di coloro che vivono nel sud Italia, ha una maggiore probabilità di morire di tumori, diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie: tra i 30 e i 69 anni che abita nel meridione registra un tasso di mortalità per queste patologie di un punto e mezzo percentuale superiore rispetto al nord Italia. é la fotografia che emerge dal Rapporto Meridiano sanità presentato oggi a Roma, uno studio di oltre 300 pagine dal quale emergono anche differenze fondamentali per quanto riguarda la prevenzione, uno strumento essenziale per garantire salute e qualità della vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

