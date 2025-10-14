Rapporto Caritas-Migrantes | oltre 5 milioni gli stranieri in Italia

Sono quasi 5 milioni e mezzo gli stranieri in Italia. Oltre la metà sono cristiani. Essenziale il loro contributo a settori chiave della nostra economia, secondo il nuovo rapporto Caritas Migrantes. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rapporto Caritas-Migrantes: oltre 5 milioni gli stranieri in Italia

